Cercetătorii germani: Riscurile infectării în aer liber sunt infime Riscurile infectarii cu noul coronavirus in aer liber sunt infime. Cel puțin asta afirma cercetatorii de top din Germania care au analizat transmiterea prin aerosoli. Potrivit experților institutului Koch și ai Societații pentru Cercetarea Aerosolilor, doar o persoana din o mie s-a infectat afara. Nici atunci cand s-au format grupuri mari de oameni. Intr-o scrisoare transmisa guvernului federal experții afirma ca pericolul este la interior și susțin masuri sanitare de scurta durata și localizate, cum este cazul salilor de clasa sau birourilor. Restricțiile privind activitațile in aer liber, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

