- Cercetatorii de la Universitatea din Beijing si Institutul Pasteur din Shanghai au descoperit ca virusul evolueaza in cel puțin doua tipuri majore de genomi: Tip L și Tip S. Se pare ca genomul de tip L provine din cel de tip S și este ceva mai agresiv. Potrivit The Telegraph, in Europa s-au…

- Cercetatorii de la Universitatea „Ghent” din Belgia testeaza grasimea din larve de insecte ca inlocuitor al untului in gofre, biscuiti si prajituri si spun ca aceasta este mai prietenoasa cu mediul decat...

- Cercetatorii chinezi care investigeaza originea animala a epidemiei de coronavirus din China au descoperit ca un mamifer pe cale de disparitie ar fi transmis coronavirusul la oameni, scrie agentia Xinhua, citata de The Guardian. Cercetatorii chinezi declarat ca pangolinul, specie pe cale disparitie,…

- Marine Le Pen saluta "recastigarea libertatii" de catre Marea Britanie, dupa Brexit. Ce spune despre o iesire a Frantei din UE Presedinta partidului de extrema-dreapta francez Adunarea Nationala, Marine Le Pen, a salutat sambata "recastigarea libertatii" de catre Marea Britanie.…

