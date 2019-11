Stiri pe aceeasi tema

- Chef Gaby Valceanu a decedat intr-un grav accident de circulație petrecut langa Horezu, in județul Valcea, pe drumul ce duce spre Varful lui Roman. Aflat la volanul unei autoutilitare, cunoscutul bucatar Gaby Valceanu a derapat intr-o curba, pierzand controlul mașinii. Autoturismul s-a prabușit in rapa,…

- Ian Maddocks (37 de ani) a devenit campion mondial la box tailandez, dupa ce a reușit sa iși depașeasca dependența de alcool și narcotice, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lovitura de grație pentru Viorica Dancila ar putea veni chiar de la Liviu Dragnea! Mutarea facuta din inchisoare ”Familia…

- Un neobișnuit accident aviatic a avut loc in Alpii italieni: un avion s-a "incurcat" in cablurile aeriene ale unui teleschi. Echipele de salvare au facut fotografii in care aparatul atarna, cu susul in jos, scrie stiri.tvr.ro.

- Un neobișnuit accident aviatic a avut loc in Alpii italieni: un avion s-a "incurcat" in cablurile aeriene ale unui teleschi. Echipele de salvare au facut fotografii in care aparatul atarna, pur și simplu, cu susul in jos.

- Directiva Uniunii Europene – UE privind promovarea masinilor nepoluante si mai eficiente din punct de vedere energetic va avea efecte importante și va impune o schimbare de atitudine in condus si in general o schimbare de stil de viata. Constructorii importanți intampina deja dificultați. Directiva…

- Voucherele de vacanta vor fi acordate pe card, renuntandu-se la variantele pe hartie, iar pentru lunile de extrasezon, aprilie, mai, octombrie si noiembrie ar putea fi acordate vouchere cu o valoare mai mare, de 2.080 de lei, potrivit lui Adrian Voican, vicepresedinte al Federatiei asociatiilor de promovare…

- Imagini in care o creatura este scarpinata in cap au imparțit internetul in doua: unii cred ca este vorba despre un iepure, alții susțin ca ar fi o cioara. „Simt ca-mi explodeaza capul! E cioara, sau iepure?”, scrie un barbat, pe o rețea de socializare unde au fost postate imaginile. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Alexandra este moarta sau traiește? Aceasta este intrebarea la care nimeni nu are un raspuns, insa exista mai multe ipoteze, conform carora adolescenta de 15 ani din Caracal nu a fost ucisa de Gheorghe Dinca. Dan Antonescu, expertul criminolog, este de parerea ca Alexandra nu a fost omorata, ci, de…