- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a admis, intr-o declarație televizata la Prima TV, ca oamenii ar putea renunța la purtarea maștii pe plaja, inclusiv in minivacanța de 1 mai, posibilitatea urmand a fi discutata in CNSU. TRAGEDIE: A nascut mai repede pentru a-si salva copilul, apoi a murit…

- Deputatul USR-PLUS de Suceava Radu Ciornei a cerut ca maștile de protecție in aer liber sa nu mai fie obligatorii in județul Suceava. Radu Ciornei a spus ca daca Suceava a fost primul județ in care s-a luat masura carantinarii, tot Suceava ar trebui, acum, sa fie primul județ in care se ridica o ...

- Medicul Radu Ciornei, deputat USR de Suceava, susține ca in județul sau masca de protecție nu ar trebui sa mai fie obligatorie, pentru ca, spune el, cifrele privind infectarea nu mai justifica aceasta masura. „Daca am fost primii in carantina dintre județe cred ca acum ar trebui ca Suceava sa fie primul…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, i-a atras atenția ministrului sanatații Vlad Voiculescu, cu privire la faptul ca personalul din centrele de vaccinare anti-covid nu au fost platite de trei luni. „Cu referire la masurile legale privind plata personalului medical din centrele de vaccinare și…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila l-a criticat pe Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, despre care ca, atat in acest mandat, cat și in cel din guvernarea Cioloș, nu a facut „altceva decat sa incerce sa compromita corpul medical”. „Nu cred ca a avut o atitudine care a fost in vreun fel in favoarea medicilor…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a venit cu doua propuneri, miercuri, dupa controversele starnite de lipsa ordinului comun de ministru care sa precizeze daca elevii pot efectua orele de educație fizica fara masca in aer liber. Acesta a confirmat ce anunțase deja Sorin Cimpeanu, ministrul Educației,…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat ca in ședința de astazi a Camerei Deputaților a votat pentru demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații „pentru ca prin incompetența sa și lipsa lui de asumare, mor zilnic, pacienți in spitalele din țara”. Gheorghe Șoldan a…

- Actul normativ este semnat de ministrul sanatatii, Vlad Vasile Voiculescu si ministrul afacerilor interne, Lucian Nicolae BodeIn Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 73 din 20 ianuarie a fost publicat Ordinul nr. 23 15 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului…