- Madalina Ghenea și Gabriel Garko au mai fost parteneri de scena in 2016, la festivalul de la Sanremo. CERBUL DE AUR. 18 artisti din 15 tari concureaza pentru marele trofeu Festivalul International Cerbul de Aur va avea loc in perioada 29 august – 2 septembrie, in Piata Sfatului din…

- Modelul si actrita Madalina Ghenea (29 de ani) si actorul italian Gabriel Garko (46 de ani) vor fi prezentatorii festivalului Cerbul de Aur 2018, potrivit informatilor obtinute de Pagina de Media.

- Festivalul “Cerbul de Aur” se reia anul acesta dupa 9 ani de absența. De-a lungul celor 17 ediții, pe scena Teatrului Dramatic, apoi a Casei Armatei, apoi, din 1992, pe scena amplasata in Piața Sfatului din Brașov, au urcat vedete naționale și internaționale de renume, potrivit click.ro. Festivalul…

- Dupa o intrerupere de noua ani, Festivalul International ”Cerbul de Aur” se va desfasura in perioada 29 august – 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, iar ediția din acest an este dedicata Centenarului Romaniei. Potrivit agerpres, Festivalul International „Cerbul de Aur“ va incepe pe 29 august…

- Festivalul RomanIA Autentica s-a nascut din dorinta de a dezvolta si a readuce in lumina valorile traditionale romanesti. In mai puțin de doua saptamani, va avea loc cea de-a treia editie a Festivalului RomanIA Autentica. Evenimentul se va desfasura de Sanziene, in perioada 23-24 iunie, in…

- Festivalul International ''Cerbul de Aur'' se va desfasura in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, dupa o intrerupere de noua ani, manifestarea fiind inscrisa pe lista evenimentelor finantate de Guvern prin Ministerul Culturii si dedicate Centenarului Marii…

- Pe 12 mai, Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii (OCC), ii invita pe cei mici la o noua premiera: spectacolul de opera „Colombina se intoarce”, la Salonul Mozart. Dupa succesul operei „Arlechino și Colombina”, care a avut premiera in luna februarie la OCC, regizoarea Irina Furdui revine…