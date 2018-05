Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 13 ani, din Harghita, a murit din cauza gripei. Numarul total al persoanelor care au decedat din aceasta cauza ajunge la 128. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a informat ca înca o persoana a murit din cauza gripei, fiind vorba despre un baiat de 13 ani…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice sustine ca Ministerul Sanatatii a decis sa stopeze activitatea de administrare terapeutica de sange la pacientii cu talasemie majora in cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzionala si sa relocheze toti pacientii (aproximativ 100).

- Zilele acestea a fost realizat in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" cel de-al saselea transplant din acest an. Un barbat de 40 de ani a primit sansa la o viata normala de la sora sa, in varsta de 48 de ani, care in urma analizelor efectuate a reiesit ca este…

- Viața lui Alfie Evans, copilașul din Marea Britanie care de aproape un an și jumatate este in coma profunda, atarna de un fir de ața! Micuțul a fost deconectat de la aparate și, deocamdata, respira singur.

- Claudia Pavel vrea sa-și refaca viața. Deși a trecut printr-o desparțire dureroasa și are un baiețel, artista nu vrea sa imbatraneasca singura. Doar ca momentan nu a aparut barbatul cu care sa aiba o relație. Dupa ani petrecuți in America, artista s-a intors in Romania doar cu fiul sau, Noah. Claudia…

- Vedetele noastre iși ghideaza viața dupa superstiții. Ce fac celebritațile ca sa le mearga bine? Ei bine, de la ieșitul din casa cu piciorul drept, la evitat pisica neagra, cei mai indragiți artiști din Romania iși dezvaluie secretele de acest tip.

- Si cum Mercur este deja retrograd, contextul astral este delicat si el genereaza influente asupra mentalului, emotionalului si spiritului fiecarei persoane, in functie de zodia sa. Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea; datorita apropierii ei de Pamant este considerata…

- Theodor Constantinescu are 36 de ani, insa un accident pe care l-a suferit in urma cu zece ani il impiedica sa isi traiasca normal tineretea. Inainte de accident, era un tanar dornic sa aiba o meserie respectabila. A plecat in ...