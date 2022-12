Stiri pe aceeasi tema

- O factura datorata creșterii costurilor cu energia in urma razboiului Rusiei in Ucraina, dar cea mai grava criza din ultimele decenii este abia la inceput. Dupa aceasta iarna, Europa va trebui sa umple rezervele de gaz cu livrari reduse sau chiar inexistente din Rusia. Chiar și cu mai multe instalații…

- In orașele din Europa, oficialii se confrunta cu o dilema: cat de stralucitor trebuie sa fie acest Craciun, in condițiile in care prețurile energiei au crescut din cauza razboiului Rusiei din Ucraina. Sa diminueze iluminatul pentru a transmite un mesaj de conservare a energiei și de solidaritate cu…

- Criza energetica pe care o traverseaza Europa și penele masive de curent inregistrate in Ucraina și Republica Moldova alimenteaza temerile extinderii problemelor și la alte țari. Autoritațile romane spun insa ca un blackout masiv, pus pe seama razboiului, este foarte puțin probabil, insa se pregatesc…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat luni ca sistemul ucrainean de sanatate "se confrunta cu cele mai intunecate zile de pana acum ale razboiului" și a facut apel la crearea unui "coridor umanitar al sanatații" care sa permita trimiterea de provizii esențiale in toate zonele din Ucraina,…

- DEDRAMATIZARE . Berlinul si Parisul dezmint zvonuri cu privire la tensiuni in urma acestei intalniri. Criza este ”in mare masura fantezista” declara o sursa diplomatica AFP, in timp ce Guvernul german sublinia ca Franta este aliata sa ”cea mai apropiata”. Insa o amanare a unui Consiliu de Ministri franco-german…

- CFR Marfa a semnat cu Primaria Iasi un contract pentru transportul a circa 140.000 tone carbune energetic, pe relatia Depozit Comvex Constanta Port – Statia Constanta Port Zona C – Municipiul Iasi – Centrala Termica si Electrica Holboca, informeaza Agenția de presa Rador. Conform unui comunicat, emis…

- Firma de cercetare de piata S&P Global Mobility a avertizat marti ca, in conformitate cu un scenariu pesimist, criza energetica din Europa ar putea reduce productia de automobile cu aproape 40%, sau peste un milion de unitati pe trimestru, pana la finele lui 2023, transmite Reuters. Intr-un raport intitulat…

- Europa s-ar putea confrunta cu o criza energetica si mai acuta anul viitor, dupa ce va utiliza rezervele de gaze naturale pentru a trece de frigul acestei ierni, a declarat miercuri seful Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), in timp ce UE cauta modalitati de a atenua criza, transmite Reuters.…