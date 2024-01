CEO cumpără motorină de 3,5 milioane de euro pentru mașinile boșilor și pentru utilaje Vehiculele deținute de Complexul Energetic Oltenia au nevoie de combustibil de milioane de euro. Este nevoie de motorina Diesel B7. Pentru livrarea combustibilului va fi incheiat un acord cadru cu operatori din industria de profil. Acordul cadru va intra in vigoare pana la finalul lunii viitoare, inceputul lunii martie. Complexul Energetic Oltenia va beneficia de motorina in valoare de peste 17,4 milioane de lei, peste 3,5 milioane de euro, fara TVA. „Locul de executare:- Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, Rovinari, Gorj, telefon 0372539100 – Sucursala Electrocentrale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

