Julien Munch, CEO al operatiunilor locale ale Carrefour, spune ca dupa cativa ani marcati de evenimente cu impact la nivel mondial, precum pandemia, razboiul de la granita si inflatia record, anii urmatori vor purta cu sine ecoul precedentilor.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este ingrijorata din cauza cresterii bruste a numarului de cazuri de COVID-19 in China si sustine Guvernul de la Beijing in eforturile sale de vaccinare a persoanelor din grupele de mare risc, a anuntat miercuri directorul general al acestei agentii din cadrul…

- Imagini in exclusivitate de la un cititor ajuns la București in aceasta dimineața. Un careian de rand plecat cu treburi la capitala intalnește in drumul sau alți doi careieni, de fapt doar unul dintre cei doi are domiciliul in Carei. Sa vezi și sa nu crezi. Primarul evazionist, cu pantofii lustruiți…

Plafonarea pretului la lemnul de foc provoaca speculații, pe fondul deficitului in aprovizionare Plafonarea pretului la lemnul de foc provoaca speculații, pe fondul deficitului in aprovizionare Plafonarea prețului lemnului de foc a dus la o criza de aprovizionare a populatiei cu lemn de foc si o scadere…

- La iarna, costurile pe care le vor suporta moldovenii, pentru a supraviețui din cauza majorarii tarifelor la gazele naturale, agent termic și electricitate, vor fi de patru ori mai mari fața de ultimii ani. Potrivit unui sondaj realizat de CBS Research, la comanda IDIS „Viitorul” arata ca, 50% din populația…

Avioanele decoleaza tot mai greu de pe anumite aeroporturi, din cauza creșterii temperaturii planetei. Și, pe masura ce valurile de caldura devin mai dese, problema s-ar putea extinde la mai multe zboruri, obligand companiile aeriene sa lase pasagerii la sol, relateaza CNN.

In ședința ordinara de luna acesta a Consiliului Județean Buzau, aleșilor județului li se spune aprobarii un proiect de hotarare privind actualizarea devizului general și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții prin care se modernizeaza Blocul operator al unitații medicale.

In Franța o greva a lucratorilor din rafinarii și de la depozitele de carburanți, care cer majorarea salariilor, provoaca probleme de aprovizionare cu benzina și motorina, perturband toate sectoarele de activitate, informeaza RADOR.