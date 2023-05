Centura Comarnic, afacere de 50.000.000 de euro între PNL Bistrița și Neamț, via PNL Prahova Contractul de proiectare și execuție a centurii de la Comarnic semnat recent de președintele PNL al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, este o afacere intre doua firme cu susținere liberala din Bistrița și Iași abonate la banii publici. Președintele PNL al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a semnat pe 22.05.2023, contractul de proiectare și execuție a Centurii Comarnicului. Licitația pentru acest obiectiv de investiții a fost caștigata de asocierea SC Frasinul SRL din satul Anieș, comuna Maieru din Bistrița Nasaud (lider de asociere) și SC Artehnis SRL din Iași, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

