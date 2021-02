Stiri pe aceeasi tema

- O basculanta incarcata cu pietriș s-a rasturnat, marți, pe DN 11 Bacau-Onești, in zona localitații Magura, județul Bacau, blocand astfel circulația in ambele direcții. Șoferul a ramas blocat in cabina. A fost extras de echipele ISU Bacau și predat unuo echipaj SAJ. Șoferul era conștient și a fost diagnosticat…

- La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 10.00, polițiștii Serviciului Rutier au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, in afara localitatii Sarata, in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari efectuate la fața locului…

- Accident pe Centura Bacaului. Drumul este blocat intre Nicolae Balcescu și Sensul Giratoriu cu Sarata. Articolul Un nou accident pe Centura Bacaului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- 70 de mame suspecte de sau diagnosticate cu COVID-19 vor beneficia gratuit de consiliere privind menținerea lactației și servicii de consiliere psihologica in cadrul proiectului SAMAS la bine și la greu. Proiectul este derulat de Asociația SAMAS, organizație non-profit, cu sprijinul financiar Active…

- Pana la acest moment nu au fost sesizate incidente. Peste 600 de angajati din cadrul structurilor teritoriale ale M.A.I vor asigura paza si protectia a 638 de sectii de votare ce s-au constituit pe raza judetului Bacau. Totodata, peste 200 de politisti si jandarmi vor asigura ordinea publica la nivelul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și premierul Ludovic Orban au inaugurat brațul estic al variantei ocolitoare a municipiului Bacau, eveniment la care au luat parte și Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Mircea Fechet, ministrul bacauan al Mediului, Apelor…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a anunțat ca, de miercuri, 2 decembrie, se va deschide circulația pe Centura Bacaului. “Astazi pot sa va spun ca, in urma discutiilor pe care le-am avut cu antreprenorul, cu beneficiarul, cu cei care raspund de siguranta rutiera,…

- Consilierii locali ai PSD Bacau au elaborat și depus un proiect de hotarare care vizeaza acordarea unor facilitați fiscale la plata impozitelor și taxelor locale, pentru intreaga perioada a starii de alerta, pentru persoanele din municipiul Bacau a caror activitate economica a fost și este grav afectata…