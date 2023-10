Stiri pe aceeasi tema

- Burger King ramane deschis ca de obicei in Rusia, in ciuda faptului ca proprietarul brandului s-a angajat sa se retraga in urma cu mai bine de un an, relateaza BBC, citat de news.ro.Restaurant Brands International (RBI), care detine 15% din afacerile de franciza ale fast-food-ului in Rusia, a declarat…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi, dupa intrevederea cu presedintele american, Joe Biden, la Casa Alba, ca SUA va ajuta Ucraina sa isi consolideze apararea aeriana pe durata iernii care se apropie, informeaza Rador."Am ajuns la un acord pentru intarirea capacitatilor de aparare…

- Kremlinul a afirmat miercuri, 20 septembrie, ca Joe Biden nu s-a bucurat niciodata de același nivel de susținere in randul populației ca liderul rus Vladimir Putin, raspunzand astfel la recenta reacție a președintelui american, care a reiterat ca Putin este un "dictator", relateaza CNN."In intreaga…

- Președintele american Joe Biden a facut un apel la liderii mondiali, la Adunarea Generala a ONU, marți (19 septembrie) ca, impreuna cu SUA, sa fie alaturi de Ucraina impotriva invadatorilor ruși, in speranța ca și republicanii din Congres vor lua in considerare acest lucru, conform Reuters. Biden a…

- Majoritatea cetatenilor americani se opun autorizarii de catre Congres a unor noi fonduri destinate sustinerii Ucrainei in razboiul cu Rusia, releva un sondaj publicat vineri de CNN si care arata in plus diferente de opinie pe acest subiect intre electoratul democrat si cel republican.

- Fostul presedinte american Donald Trump a criticat in termeni duri decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei munitii cu dispersie, masura care, susține el, duce catre cel de-al treilea Razboi Mondial, scrie Agerpres preluand agenția spaniola de știri EFE.Conform lui Trump, actualul lider american…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu a analizat scandalul centrelor de batrani din Romania. El arata o imagine mai ampla asupra sistemului, insa atrage atenția asupra chestiunilor ce țin de personal in acest sector.„Ar putea fi o ședința istorica, astazi, la Guvern, unde premierul a chemat membrii cabinetului…