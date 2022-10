Stiri pe aceeasi tema

- Procesele de conciliere dintre clienti si banci Foto: captura video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - De la începutul anului, peste 800 de clienți ai bancilor au ajuns la finalul unui proces de conciliere cu aceste instituții, prin intermediul Centrului de Soluționare…

- Presiunea pusa de creșterea generalizata a prețurilor și de majorarea dobanzilor bancare a determinat bancile sa accepte din ce in ce mai multe din cererile de negociere trimise de consumatori catre Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). De la inceputul anului, 823…

- Conducerea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor susține ca reprezentanții Blue Air arunca petarde cu fum pentru a distrage atenția dupa ce au pacalit cateva sute de mii de pasageri. Replica apare dupa ce șeful ANPC a fost acuzat de companie ca a facut declarații false. Blue Air a formulat…

- Polițiștii de frontiera au depistat patru tineri care aveau asupra lor, dar și in mașini, droguri. In primul caz, azi dimineața, in jurul orei 02.30, un echipaj mobil din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit pentru control…

- Elena Udrea ramane in inchisoare, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins apelul fața de contestanția in anulare, depus de fostul ministru in dosarul „Gala Bute”. O solicitare similara fusese respinsa definitiv și in luna aprilie, de magistratii aceleiași instanța. Decizia este definitiva,…

- Peste 1.700 de consumatori au formulat de la inceputul anului solicitari in raport cu bancile și IFN-urile prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Majoritatea au cerut gasirea unor soluții pentru reducerea ratelor. Fii la curent cu cele…

- Tot mai mulți romani negociaza cu bancile: Creștere de 40 la suta a negocierilor de credite in 2022. Ce recomanda specialiștii In prima jumatate a anului, numarul de negocieri dintre consumatori și banci a crescut cu aproximativ 40% fața de aceeași perioada a anului trecut, arata datele furnizate miercuri,…