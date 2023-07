RESITA – Primaria Resita ofera Ministerului Justitiei terenul si o constructie, ambele pe malul lacului Secu! Aflata, astazi, intr-o vizita de lucru in judet, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a avut un „dialog constructiv cu profesiile si cu sistemul de magistrati“, urmat de alte doua intalniri cu conducerile filialelor Ligii Alesilor Locali si Organizatiei Femeilor Liberale. Dupa cum a declarat ulterior, in cadrul unei conferinte de presa, discutiile cu magistratii i-au reconfirmat existenta unei probleme de sistem si anume lipsa personalului, nu doar in randul judecatorilor ci si al procurorilor.…