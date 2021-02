Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, miercuri, la Digi24, ca anul viitor va exista o centrala provizorie la Titan, iar asta va face ca avariile la termoficare sa fie doar unele punctuale, cu mult reduse fața de cele din iarna aceasta.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat, miercuri, la Digi 24, ca anul viitor va exista o centrala provizorie la Titan, informeaza Agerpres . Nicușor Dan a explicat ca dupa deschiderea centralei provizorii de la Titan avariile la termoficare sa fie doar unele punctuale. „In iarna asta…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, miercuri seara, ca anul viitor va exista o centrala provizorie la Titan, iar asta va face ca avariile la termoficare sa fie doar unele punctuale, informeaza Agerpres. "In iarna asta am avut doua tipuri de probleme, fie au fost avarii…

- Cate ierni vor mai aștepta bucureștenii pentru a avea apa calda și caldura la parametri normali? De ani de zile nu s-a facut mai nimic la sistemul de termoficare din Capitala, iar consecințele le simt toți cei legați la sistemul centralizat. Avariile se țin lanț, iar sistemul este in pragul colapsului.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța inceperea procedurilor pentru inlocuirea rețelei de termoficare din București. Primarul Capitalei a susținut luni o conferința de presa in care a anunțat ca in luna februarie va fi organizata o licitație pentru firmele de construcții care ar putea sa…

- Mii de bucureșteni au ramas din nou fara apa și caldura, in timp ce Capitala se pregatește de un cod galben de ninsori și vreme rea. Motivul: doua avarii la rețeaua termica pe magistrala 1. Sunt afectați locuitorii din Sectoarele 2 și 3 ale Capitalei. Potrivit digi24.ro , 449 de blocuri din sectorul…

- ​​Consilierul general USR-PLUS si propunerea de viceprimar al Capitalei, Vlad Vociulescu, spune ca va discuta cu primarul general Nicușor Dan despre posibilitatea ca Bucureștiul sa fie plasat in carantina. „Aproape 10 mii de cazuri in ultimele șapte zile. Secțiile ATI sunt pline. Daca lucrurile continua…

- Ultima zi a lunii noiembrie, cea in care romanii il sarbatoresc pe Sfantul Andrei, a adus și prima ninsoare din București și sudul țarii. Meteorologii au anunțat ca in noaptea Sfantului Andrei, in Capitala, vremea va fi inchisa și rece. La sfarșitul nopții de duminica spre luni și in prima parte a zilei…