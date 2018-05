Stiri pe aceeasi tema

- Angajați din cadrul Primariei Municipiului Zalau, impreuna cu conducerea instituției, au efectutat vineri, 20 aprilie 2018, o acțiune de plantare a 300 de puieți de stejar roșu și 1.200 de puieți de fag, in cadrul acțiunii ”Eroii cazuți in Primul și Al Doilea Razboi Mondial”, din calendarul evenimentelor…

- Luni, 27 aprilie, va avea loc acțiunea de dezvelire a bustului din bronz al lui I. C. Bratianu ( 20 august 1864 - 24 noiembrie 1927), amplasat pe “Aleea Fauritorilor Unirii”, din Parcul Memorial „Constantin Stere” Ploiești. Prin evenimentul respectiv se dorește cinstirea memoriei unui important…

- Peste 50 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Constanta vor asigura, vineri, 13 aprilie, masurile de ordine publica pe durata desfasurarii slujbelor religioase prilejuite de sarbatorirea hramului manastirii Dervent - Izvorul Tamaduirii (satul Galita) si a hramului manastirii…

- Claudia Malcea, o bucureșteanca de 36 de ani, a murit sambata, 3 martie, dupa ce a fost surprinsa de o avalanșa pe Cheile Tișiței din județul Vrancea. Femeia se alaturase unui grup format din mai multe persoane, din București și Vrancea, care efectua o excursie planificata pe facebook…

- Ieri, 1 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au retinut pe un tanar de 19 ani, din Blaj, posesor al unui mandat de arestare preventiva. Acesta a incalcat, cu rea credinta, masura preventiva a arestului la domiciliu, la care fusese obligat anterior,…

- Reprezentanti ai Grupului de Initiativa pentru sarbatorirea la Brasov a Centenarului Marii Uniri au anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca manifestarile vor incepe in 4 mai, cu dezvelirea statuii lui Mihai Viteazul in incinta Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brasov si vor continua, in…

- In cadrul primei reuniuni din 2018 a Colegiului Prefectural Ilfov, conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Ilfov a prezentat evaluarea activitații desfașurate in 2017, rezultatele obținute de instituție, dar și planurile pe care aceasta le are, pentru anul in curs. Articol aparut in nr.…

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…