Mai mulți actori celebri, muzicieni, sportivi și politicieni cred in fantome. Unii dintre aceștia au intampinat duhuri in casele copilariei lor, in timp ce alții au avut intalniri cu fantome adulți fiind. In 2013, Miley Cyrus a susținut ca a vazut fantome in apartamentul sau din Londra. Ea a declarat ca a vazut un baiețel așezat pe chiuveta, urmarind-o atunci cand facea duș. Și Halle Berry a avut o experiența ciudata. Dupa ce a filmat pentru pelicula „Introducerea lui Dorothy Dandridge“ a susținut ca a fost vizitata de fantoma actriței decedate. Tu crezi in fantome? Foto: Hepta