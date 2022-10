Celebra „Screaming Eagles”, unitatea de elită a armatei americane, în România Pentru prima oara in ultimii 80 de ani, celebra unitate poreclita „Screaming Eagles” a diviziei 101 aeropurtata a armatei Statelor Unite, cunoscuta pentru debarcarea din Normandia din 1944, a ajuns in Europa. Soldații au fost trimiși in Romania sa apere teritoriul NATO, fiind gata sa treaca oricand granița in Ucraina, potrivit CBS News . „Suntem pregatiți sa aparam fiecare centimetru de teritoriu NATO. Venim cu capacitați speciale, de la capacitatea noastra de asalt aerian… Suntem o forța de infanterie ușoara dar, din nou, aducem mobilitate cu noi, pentru aeronavele noastre și pentru asalturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

