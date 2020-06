Expertul epidemiolog spaniol Daniel Prieto-Alhambra de la Universitatea Oxford a dezvaluit miercuri ca Jenner Institute produce deja un vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de cercetatori de la universitatea britanica pentru a-l putea distribui in decembrie dupa testare, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Jenner Institute, infiintat in 2005, face parte din Departamentul de Medicina din Nuffield al Universitatii Oxford si are ca scop dezvoltarea de vaccinuri pentru boli de mare importanta pentru sanatatea publica mondiala, precum malaria, turbeculoza sau SIDA. Potrivit declaratiilor facute…