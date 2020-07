Stiri pe aceeasi tema

- Actrita indiana Aishwarya Rai Bachchan si fiica sau au fost spitalizate dupa ce au fost testate pozitiv cu noul coronavirus in cursul acestei saptamani, la cateva zile dupa ce sotul si socrul sau au fost de asemenea internati, anunta sambata publicatia Times of India, transmite Reuters.

- O familie din Bucuresti este internata la Spitalul „Victor Babes” la capatul unui intreg periplu prin Capitala, desi initial oamenilor li s-a spus ca vor fi tratati impreuna dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie de 44 de ani, de fiica ei si de bunica.

- Femeile insarcinate nu prezinta o probabilitate mai mare de a dezvolta o forma severa de COVID-19 in comparatie cu alte femei, potrivit unui studiu preliminar realizat in Marea Britanie, dar tendinta este ca cele mai multe dintre gravidele care dezvolta astfel de forme ale bolii sa se afle in ultimele…

- Familia reputatului fizician Stephen Hawking a donat ventilatorul sau unui spital care l-a tratat în Cambridge, orașul universitar englez unde acesta a trait și lucrat, relateaza Reuters.Omul de știința a decedat în martie 2018 la vârsta de 76 de ani dupa o viața în petrecuta…