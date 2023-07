Cele mai populare destinații de vacanță. Topul țărilor preferate de români pentru concediul 2023 Cele mai populare destinații de vacanța. Topul țarilor preferate de romani pentru concediul 2023 Conform unui sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, peste 53% dintre romanii care iși petrec concediul in strainatate in vara anului 2023 au ales ca destinație țari precum Grecia, Bulgaria și Turcia. Dintre aceștia, 56% au optat sa calatoreasca folosind autoturismul personal ca mijloc de transport. Grecia este tara unde […] Citește Cele mai populare destinații de vacanța. Topul țarilor preferate de romani pentru concediul 2023 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 53% dintre romanii care iși vor petrece concediul in strainatate in aceasta vara au ales ca destinație țari precum Grecia, Bulgaria și Turcia, iar aproape 56% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar…

- Peste 53% dintre romanii care isi vor petrece concediul in strainatate in aceasta vara au ales ca destinatie tari precum Grecia, Bulgaria si Turcia, iar aproape 56% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, arata un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.Grecia…

- Peste 53% dintre romanii care isi vor petrece concediul in strainatate in aceasta vara au ales ca destinatie tari precum Grecia, Bulgaria si Turcia iar aproape 56% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar…

- Daca pleci in vacanta in afara tarii, cu masina, trebuie sa stii ca exista trei documente carenu trebuie sa-ti lipseasca: asigurarea RCA, asigurarea CASCO si asigurarea de sanatate. Iata ce acopera și in ce condiții pot fi cumparate aceste trei tipuri de asigurari. Ce documente trebuie sa ai la tine…

- Sezonul vacanțelor a inceput, iar majoritatea romanilor și-au programat deja concediile. Grecia, Bulgaria sau Turcia se numara printre destinațiile favorite ale romanilor care deja le-au luat cu asalt. In ultimele saptamani, turiștii romani care deja au mers in vacanța in aceste țari s-au plans de faptul…

- Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania, chiar daca preturile au inregistrat o crestere fata de anul trecut.

- Topul destinațiilor romanilor pentru vacanța la mare din aceasta vara. Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania, chiar daca preturile au inregistrat o crestere de aproximativ 10-20% fata de anul 2022...

- Italia, Spania si Grecia sunt cele mai populare destinatii de vacanta pentru care romanii vor opta in aceasta vara, insa pe lista se mai afla Turcia, Franta sau Portugalia, arata o analiza publicata, marti, de o platforma online de rezervari bilete de avion, transmite Agerpres.