Cele mai pasive raioane la capitolul vaccinare anti-COVID-19

- Deocamdata nu se stie exact daca in Republica Moldova sunt oameni infectati cu tulpina Delta. Autoritatile de la Chisinau spun ca nu au venit inca rezultatele testelor de la laboratorul german, la care au fost trimise analizele medicale ale mai multor bolnavi de COVID din Republica Moldova,…

- Weekendul la bazin sau la plaja se amana. Meteorologii anunța ploi in nordul și centrul țarii. Astfel, averse cu descarcari electrice se așteapta la Briceni, Edineț, Soroca și Balți, iar la Ungheni, Calarași, Orhei, Dubasari și Chișinau vor cadea ploi slabe. Maximele zilei vor oscila intre +26 și +28…

- Autoritatile din sanatate de la Chisinau au publicat marti, 15 iunie, datele actualizate despre evolutia procesului de vaccinare impotriva COVID-19 din Republica Moldova. Pana la acest moment, putin peste 11% din moldoveni au fost imunizati, desi campania de vaccinare a inceput pe 2 martie 2021.

- Aproape 2.400 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in cadrul maratonului organizat in perioada 12-13 iunie, la Chișinau. Autoritațile municipale anunța organizarea unui nou maraton in weekend, de aceasta data pentru a li se administra rapelul persoanelor care s-au imunizat cu prima doza la…

- In contextul eforturilor diplomației moldovene pentru obținerea recunoașterii certificatelor de vaccinare naționale in vederea facilitarii circulației cetațenilor vaccinați ai Republicii Moldova, in special pe durata perioadei estivale, fara obligația izolarii sau testarii, autoritațile de la Chișinau…

- Republica Moldova a recepționat astazi un alt lot de vaccinuri impotriva Covid-19, livrate prin intermediul Platformei COVAX. E vorba despre 45.600 de doze de vaccin AstraZeneca. Dozele urmeaza sa fie dstribuite proporțional in toate Centrele de vaccinare din țara noastra.

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik. Potrivit Ministerului Sanatații, rata de vaccinare in randul populației generale a ajuns la aproape 10%. Mai exact, pana astazi 416 814 persoane au fost imunizate impotriva virusului COVID-19. De asemenea, 80% dintre lucratorii medicali au fost vaccinați, ceea ce a contribuit…

- Guvernul a aprobat joi, 27 mai, un nou ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova in vederea gestionarii pandemiei de Covid-19. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii , ajutorul umanitar consta in acordarea a 100.800 de doze de vaccin impotriva Covid-19, achizitionate de…