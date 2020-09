Stiri pe aceeasi tema

- andidatul Pro București 2020 la Primaria Sectorului 1, dr.Adina Alberts, anunța ca locatarii unui cartier nou din Sectorul 1 sunt privați de servicii elementare in 2020. Oamenii nu au unde sa iși duca micții la gradinița, nici de unde sa faca cumparaturi. Mai mult, unicul drum existent ar putea fi…

- O tanara in varsta de 27 de ani, care face furori pe Instagram, este nemulțumita de aspectul ei fizic și a marturisit ca ”nu va avea liniște” pana cand nu va arata exact ca celebra actrița Penelope Cruz.

- Primaria Cluj-Napoca instaleaza 60 de scannere la ghișeele de relații cu publicul și la primariile de cartier. Cetațenii nu mai trebuie sa aduca copii xerox dupa acte, anunța MEDIAFAX.Emil Boc anunța ca iși propune ca primaria clujeana sa fie suta la suta una fara hartii. Citește și: Lider…

- Iata necazurile unei concitadine: Pana cand va mai bateți joc de noi? La vremuri noi, infrastructura veche: numarul locuitorilor din zona Arex s-a marit foarte mult in ultimii doi ani, insa strazile și canalizarea nu s-au adaptat trendului. Acest cartier arata dezastruos din punct de vedere al infrastructurii,…

- Giorgiana Radu Iscat din furtunile galaxiei, coronavirusul, abatut asupra planetei, iși continua ascensiunea. Ne-a imparțit in doua categorii care au ajuns sa se urasca. Unii cred ca e teorie a conspirației (”teoriile” nu ucid!), iar alții ințeleg virusul ca pe un pericol care atenteaza la viața lor…

- Voicu Ion Valentin, candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, anunța ca lucrarea din zona CET SUD – Piața Bobocica avanseaza rapid, astfel incat la inceputul sezonului rece bucureștenii care locuiesc in acest cartier sa aiba confortul unei ierni fara probleme cu apa calda și caldura.„Compania…

- Un intreg cartier din orașul Borșa este in pericol sa fie luat de ape. Dupa ploile din ultimele zile care au cazut fara incetare, un zid de protectie in lungime de 1500 de metri, de pe malul stang al raului Cisla, s-a surpat in apa. „Un intreg cartier este in pericol de a fi luat […] Source