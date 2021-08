Stiri pe aceeasi tema

- Make it! Race it! Recycle it! este o competiție sportiva neconvenționala unica in Romania, dedicata protecției mediului. Echipele participante iși vor construi cate o ambarcațiune folosind doar materiale recuperate și reciclabile și vor concura cu ea alaturi de celelalte echipe inscrise in competiție…

- Romania nu va avea reprezentanta in cea mai noua competitie intercluburi din Tier 2, organizata de catre Rugby Europe, informeaza Federatia Romana de Rugby. „Echipele noastre de club nu pot sustine financiar participarea la o asemenea competitie, am incercat sa participam cu echipa nationala secunda…

- Cei 10 suporteri care se lupta in Maldive pentru titlul de Microbist de Romania au de trecut in episodul de azi, de la ora 22.00 la TVR1, doua probe nemaiintalnite: prima competiție de curierat sportiv realizata vreodata și primul concurs de Picigin din istorie.

- Marina Baboi a fost cea mai buna atleta din echipa Romaniei prezenta la Cupa Europei de la Cluj Napoca, competiție disputata la sfarșitul saptamanii trecute și pe care țara noastra a organizat-o in premiera. De fapt, cel mai important eveniment atletic gazduit de Romania dupa 1989, o competiție care…

- Anul 2021 aduce in septembrie, la Timișoara o noua ediție a UVT Liberty Marathon, acțiunea sportiva tot mai apreciata de timișoreni. Chiar daca problemele legate de Covid nu s-au incheiat, Universitatea de Vest din Timișoara organizeaza in 26 septembrie o noua ediție a evenimentul, singurul maraton…

- Premierul Florin Cițu considera ca lupta interna din PNL pentru conducerea partidului este „deja tranșata”. Invitat la Jurnalul de Seara de la Digi24, premierul a spus ca „PNL poate mai mult” și ca are oameni „care nu vor sa mai faca compromisuri”.