Cele mai dure restricţii de la starea de urgenţă. Noile măsuri intră în vigoare luni, la 00.00 Cele mai dure restrictii de la starea de urgenta. Noile masuri intra in vigoare luni, la 00.00 Romania se pregatește de carantina parțiala. Autoritațile iau masuri drastice și fac un apel catre noi toți sa conștientizam dimensiunea dezastrului. Încă 10.260 de români figurează de vineri, pe lista celor diagnosticați cu infecția Covid. Noile măsuri, valabile de luni, au fost anunțate după șapte ore de dezbateri în ședința de guvern, la care a participat și șeful statului. Așadar, masca devine obligatorie peste tot… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV va transmite in regim live text declaratiile sustinute. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea 52 prin care vor intra in vigoare noile restricții pe teritoriul Romaniei, anunțate de Klaus Iohannis in debutul ședinței de Guvern de joi, 5 noiembrie.…

- Raed Arafat a avut o declarație nefericita la Digi 24 cand a spus ca „am pierdut lupta cu COVID”. Ori daca așa este, iar Raed Arafat este unul dintre oamenii care au organizat aceasta lupta, el ar trebui sa iși dea imediat demisia. In condițiile in care sunt mulți oameni panicați de posibilitatea infectarii…

- Starea de alerta in Romania va fi prelungita cu inca 30 de zile, din 15 octombrie, și vor intra in vigoare noi restricții, a decis marți seara Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta. Prezentam integral masurile prevazute in hotararea adoptata de Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta:…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, avertizeaza ca in cazul in care numarul cazurilor de infectare cu coronavirus va crește in continuare, este foarte posibil sa fie impuse noi restricții, asemanatoare celor care au fost instituite de autoritați…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta din Capitala a anunțat o serie noua de masuri și restricții marți seara, ca urmare a cresterii numarului de infectari cu COVID-19. Schimbarile intra in vigoare de miercuri, 7 octombrie. Restaurantele și cafenelele nu vor mai fi deschise in interior. Excepție fac…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca este foarte puțin probabil ca Romania sa revina la starea de urgența, aceasta masura fiind ultima luata in calcul. Declarația lui Iohannis vine in contextul in care Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore un nou record de cazuri: 1.767 de cazuri…

- "Masurile s-au luat atunci cand specialistii au spus ca se poate lua o masura sau alta. Multi cetateni inteleg ca aceasta precautie nu trebuie asteptata doar de la autoritati. Noi putem sa ne ducem viata aproape de normal, cu minime sacrificii. Putem sa oprim raspandirea virusului pana la aparitia…

- Autoritațile vasluiene, intrunite azi in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, au luat o serie de noi masuri pentru prevenirea raspandirii virusului Covid-19. Concertele, demonstrațiile, activitațile culturale și artistice cu o participare numeroasa raman in continuare interzise, in schimb…