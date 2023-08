Universitațile europene și nord-americane domina clasamentul mondial QS 2024, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ocupand primul loc pentru al 12-lea an consecutiv, transmite Euronews. A fost publicat clasamentul mondial anual al universitaților Quacuarelly Symonds (QS) pentru anul 2024, in care Europa și-a rezervat jumatate in top zece cele mai bune universitați la nivel global. Evaluarea anuala, care este la al 20-lea an, se bazeaza pe analiza a 17,5 milioane de articole universitare și pe avizele a peste 240.000 de profesori universitari și alfe cadre din lumea intreaga. Europa deține…