Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu 10 de tone de bunuri second-hand. Vineri, 26 mai a.c., in jurul orei 10.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Cele mai bune plaje sunt in Grecia. Locurile de relaxare din insorita Elada ocupa locul 2 in clasamentul Blue Flag 2023. Pe langa prețurile accesibile, condițiile de cazare sau zonele de agrement, turiștii sunt interesați și de modul in care arata plajele.

- Statele Unite ale Americii (SUA) au ajuns in situatia in care sint nevoite sa importe griu din Europa, dupa ce seceta a afectat culturile agricole, impingind in sus preturile pe piata locala. Cel putin doua nave incarcate cu griu din Polonia au ajuns in Florida in acest an si multe alte livrari sint…

- „Am vorbit și am atenționat constant ca cea mai mare problema a noastra este DEPOPULAREA care a atins cote catastrofale, iar tendința este una și mai grava”, scrie Vlad Filat . Maia Sandu, Igor Grosu, Dorin Recean și tot PAS, ieșiți din globul de cristal !!! Imediat convocați toata capacitatea intelectuala…

- Pe masura ce produsele de inteligenta artificiala precum ChatGPT isi propun sa devina o parte a vietii noastre de zi cu zi si aflam mai multe despre cat de puternice pot fi, exista un lucru in mintea tuturor: modul in care AI ar putea afecta locurile de munca, relateaza CNBC. „O perturbare…

- ”O perturbare semnificativa” ar putea fi la orizont pentru piata muncii, se arata intr-un nou raport realizat de Goldman Sachs. Analiza bancii referitoare la locurile de munca din SUA si Europa arata ca doua treimi dintre locurile de munca ar putea fi automatizate cel putin intr-o anumita masura. In…

- Mai multe echipe de procurori și de ofițeri de informații lucreaza la acest dosar de sabotaj istoric. Mai multe surse din aceste structuri au declarat ca un iaht numit Andromeda, ar fi in spatele acestui atac de proporții.Aceasta nava este deținuta de o firma din Polonia, dar cu legaturi stranse cu…

- In luna martie, anumite țari din Europa sunt destinațiile ideale pentru cei care cauta soare și vreme calda. In aceasta perioada, multe dintre țarile europene au temperaturi ridicate și vreme numai buna pentru o vacanța de neuitat. Iata țari din Europa in care este cald in martie! Țari pe care merita…