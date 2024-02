Stiri pe aceeasi tema

- CLASAMENT… Vasluiul mai inregistreaza o performanța negativa. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), județul are cel mai scazut grad de educație: doar 7,20% din populația rezidenta a județului a absolvit studii superioare. Vasluiul se claseaza, astfel, pe ultimul loc in acest clasament,…

- Investiție record pentru o axa rutiera importanta care va lega nordul de sudul Galațiului. 60 de kilometri de drum vor fi modernizați de la zero cu 75 de milioane de euro. Este vorba despre o axa rutiera care strabate județul Galați de la nord la sud. Autoritațile județene au semnat joi, 25 ianuarie…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA Nuclearelectrica si Banca Europeana de Investitii BEI au semnat un acord de imprumut in valoare de 145 de milioane de euro pentru a sprijini finalizarea primei instalatii de detritiere CTRF din Europa la Centrala Nucleara Cernavoda CNE Cernavoda .Societatea Nationala…

- LA RAPORT… Seful Directiei Judetene de Statistica (DJS) si cel al Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) au prezentat ieri, in sedinta de Colegiu Prefectural, rapoartele de activitate ale institutiilor pe care le conduc. Atmosfera a fost una scolareasca: directorii au citit…

- NOUTATE… Ce poate fi mai interesant și mai frumos pentru romani de Ziua Naționala a Romaniei, decat sa vada unul de-al lor care revoluționeaza lumea? Adrian Roșca este barladeanul care a uimit mapamondul cu invențiile sale medaliate cu aur la saloanele de inventica. Acesta, de șapte ani, lucreaza intens…

- IN SFARSIT Spitalul barladean face inca un pas urias spre normalitate! Un nou lot de echipamente medicale de ultima generatie, in valoare de 1.131.262 lei, a sosit zilele trecute la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, in urma demersurilor facute de Primaria Barlad si a spitalului, dupa aprobarea…

- CAMPIOANA… Mihaela Lupașcu, de la Viitorul Vaslui, a reușit sa obțina cea mai stralucitoare medalie la Campionatul Național de Lupte de la Targu Mureș, la categoria de varsta Under 17. La finele saptamanii trecute, la Targu Mureș, a avut loc etapa finala a Campionatului Național U17 de Lupte, dar și…

- LEII & VASLUIENII…Inca o firma din Vaslui scoate capul si devine o companie cu distributie la nivel national. Este vorba de Apisrom, o societate comerciala cu o cifra de afaceri de 36 de milioane de lei si profitul net de 3,15 milioane de lei, cu doar 26 de angajati. Aceasta companie este cel mai mare…