Stiri pe aceeasi tema

- Supa calda: Supa de pui, supa de legume sau alte tipuri de supe sunt excelente in timpul iernii. Acestea va pot incalzi rapid și va ofera lichide, nutrienți și hidratare.Ovaz sau fulgi de ovaz: Ovazul este bogat in fibre și carbohidrați complecși, care va pot oferi energie pe termen lung și va ajuta…

- Auzim tot mai des in ultima vreme, in special pe rețelele de socializare, termenul glow up atunci cand vine vorba despre o transformare fizica sau emoționala. Descopera ce inseamna și ce pași sa urmezi pentru a avea glow up.Te gandești tot mai des catre o schimbare pe plan personal ori pe plan profesional,…

- Cu un conținut ridicat de calciu și potasiu, broccoli este bogat in vitaminele C, K și A, acid folic și fibre. Deși pare ușor de preparat, s-ar putea sa descoperi ca ai gatit greșit pana acum broccoli.

- Varsatorii pot schimba multe in viața lor, in anul 2024, și vor face alegeri mult mai bune decat in trecut. Vor munci, vor fi mai bine organizați și vor avea idei bune, care vor aduce un trai lipsit de griji, arata horoscopul pentru zodia Varsator in 2024.Observații generale zodia Varsator in 2024Anul…

- La doar 550 de grame, doi copii care au imparțit același salon de terapie intensiva au invațat sa respire singuri și vor putea merge acasa. Medicii au reușit sa opereze o fetița de doar 540 de grame și aparatura medicala performanta i-a susținut funcțiile vitale, pana cand a inceput sa respire și sa…

- Ceaiurile sunt unele dintre cele mai vechi și eficiente remedii pentru a gasi calmul in haosul vieții moderne. Intr-o lume plina de agitație și presiuni constante, gasirea unor modalitați rapide și eficiente de a reduce stresul devine cruciala.

- Intr-o societate care pune foarte mult accent asupra aspectului fizic și unde oamenii sunt expuși in permanența unor imagini „perfecte” ale corpului uman, discuțiile despre kilogramele in plus se concentreaza adesea aproape exclusiv asupra esteticii. Cu toate acestea, obezitatea este o boala, iar afecțiunile…

- O condiție fizica buna și o piele cat mai sanatoasa nu se mențin cu ușurința. Este necesar sa investim in imaginea și viața noastra, astfel ca unul dintre exemplele ca putem face acest lucru este artista Irina Loghin, potrivit Click! . Irina Loghin a renunțat la consumul de carne De mai bine de 40 de…