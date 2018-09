Sapte autobuze ale fostei RATT, trase pe dreapta din cauza ca societatea nu are soferi care sa le conduca vor circula, de maine, pe strazile municipiului Deva. STPT a semnat in acest sens, ieri, la sediul instituției, un contract de inchiriere cu Primaria Deva. Cele șapte autobuze inchiriate sunt Mercedes Conecto C, iar tariful perceput este […] Articolul Cele mai bune autovehicule din autobaza STPT, inchiriate Primariei Deva. Care este motivul FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .