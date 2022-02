Cele mai bune 15 filme cu Al Pacino în rolurile principale Cele mai bune filme cu Al Pacino sunt probabil unele dintre cele mai bune filme ale cinematografiei tuturor timpurilor. Nascut in 1940, Alfred „Al” Pacino a fost, alaturi de Robert De Niro, la conducerea unui stil actoricesc diferit și radical, ce a oferit o abordare noua cinematografiei anilor 1970. Acest stil de abordare a fost numit „Metoda”, aceea in care un actor intra profund in psihologia și filosofia personajului pe care il joaca. Rezultatele au fost niște roluri memorabile pe care Pacino le-a lasat moștenire in ultimele decade ale cinematografiei. Iata care sunt cele mai bune 15 filme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În 2005, Rezolutia privind comemorarea Holocaustului (60/7) a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) a desemnat data de 27 ianuarie ca Zi internationala de comemorare a victimelor Holocaustului. La 27 ianuarie 1945, fortele aliate au eliberat lagarul de concentrare si de exterminare…

- Apelul narcotraficantului mexican Joaquin Guzman, alias El Chapo, condamnat in iulie 2019 la New York la inchisoare pe viata pentru rolul sau in conducerea cartelului Sinaloa, a fost respins in Statele Unite, a anuntat Biroul procurorului federal din Brooklyn (New York), potrivit AFP. Intr-o…

- Focul a izbucnit la o casa din Bronx unde locuiau doua surori in varsta. Deși salvatorii au ajuns rapid la fața locului, pentru una dintre batrane nu s-a mai putut face nimic. Sora ei se afla in stare critica la spital. Foto: Profi MediaFlacarile puternice au distrus locuința și au dus la prabușirea…

- Bestseller internationalGuillaume Musso, incoronat "iluzionist al suspansului" Le Parisien , scoate din joben o noua aventura misterioasa si bulversanta, in stilul care l a consacrat.Emma are 32 de ani, locuieste la New York si inca il mai cauta pe barbatul vietii ei. Dupa ce si a pierdut sotia intr…

- Intr-o premiera mondiala, o echipa de chirurgi americani a transplantat cu succes unui pacient inima unui porc modificat genetic, a anuntat luni scoala de medicina a Universitatii din Maryland, informeaza marti AFP, citata de Agerpres. Operatia a avut loc vineri si a demonstrat pentru prima data ca…

- Cheia de la celula in care legendarul presedinte sud-african Nelson Mandela a fost incarcerat, la inchisoarea de pe Robben Island, nu va mai fi vanduta la o licitatie ce urma sa aiba loc luna aceasta la New York si va fi returnata Africii de Sud, a informat guvernul sud-african citat de EFE.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 4 ianuarie 2022, urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Romania și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate și cooperarea in executarea pedepselor, semnat la New York la 25…