Cele mai amuzante „perle” și gafe de la Evaluarea Națională 2023, proba de Limba Română Unul dintre exercitiile din aceasta sesiune a constat in transcrierea propoziției subordonate din enunțul: „Fiecare cunoștea ce sunet scoteau talangile de la vacile sale”. Cerința a pus la incercare, se pare, imaginația și creativitatea elevilor, care au venit rapid cu soluții chiar daca nu au invațat.„Vacile sunt subordonatele oamenilor. Talangile sunt subordonatele vacilor. Iar sunetul este subordonat talangilor”, a scris un elev.Trecand la un alt exercițiu, care presupunea argumentarea importanței respectarii regulilor, in 50-100 de cuvinte, un elev a decis sa „explice” ceva mai succint, pe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

