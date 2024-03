Simulare Bacalaureat 2024. Subiectele la Limba și Literatura Romana. A inceput simularea la Bacalaureat 2024, luni, 4 martie. Prima proba de la Simularea la Bacalaureat 2024 este cea scrisa la Limba și Literatura Romana. Menționam ca potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației probele au loc in perioada 4 – 7 martie 2024, elevii urmand sa afle rezultatele pe 15 martie. Notele obținute nu se contesta și nu se trec in catalog. Prin excepție, insa, la solicitarea scrisa a elevului sau a parintelui, aceste note pot fi trecute in catalog. Simulare Bacalaureat 2024. Subiectele la Limba și…