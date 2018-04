Stiri pe aceeasi tema

- Trei tinere au fost gasite moarte intr-o locuința din Ohio. Se pare ca fetele ar fi luat o supradoza de droguri in mod accidental. Doua dintre tinerele de 20 de ani, Tara Williams si Ashtyn Andrade, erau logodite. Alaturi de ale a fost gasita și prietena lor, Courtney Collier. Tinerele ar fi luat…

- Coordonatorul de transplant Radu Avadanei spune ca lumea nu este informata ca poate dona organele sanatoase ale rudelore, fapt ce le îngreuneaza misiunea medicilor. „Nu este deloc o misiune ușoara. Mai întâi, trebuie sa diagnosticam persoana ca a intrat în moarte cerebrala.…

- Cele doua persoane, in varsta de 76 si 72 de ani, au fost gasite in baie de catre fiica lor. Potrivit primelor informații, se pare ca decesul ar fi survenit in urma intoxicației monoxid de carbon/gaz. Pe trupurile neinsuflețite nu au fost gasite urme de violența, scrie replica.ro. La…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis fac verificari pentru gasirea a doua fete, de 15 si 16 ani, disparute din municipiul Lugoj. Ambele ar fi plecat miercuri din Centrul de Plasament Lugoj si nu au mai revenit. Prima fata are o inaltime de 1.60 metri, 72 kg, fata rotunda,…

- Final fericit in cazul fetitei de 4 ani si al bunicii ei, disparute de vineri dintr-o comuna din Bihor. La scurt timp dupa ce le-au facut publice datele si fotografiile, politistii au reusit sa le gaseasca.

- O familie formata din patru persoane a fost gasita moarta in propria locuința in seara de 20 februarie in orașul Balți. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la ora 18.20 minute. Din primele informații s-a stabilit ca un barbat in virsta de 28 de ani, o femeie in virsta de 27 de ani și copii acestora,…

- Un bebeluș a murit dupa naștere in Constanța. Pruncul s-a stins din viața, la scurt timp dupa ce a venit pe lume in spitalul privat ISIS din oraș. Tragedia a avut la loc dupa ce o tanara mama s-a stins din viața, dupa naștere la aceeași clinica. Copilașul a venit pe lume, vineri, la spitalul privat…

- Moarte absurda unui copil din Marea Britanie, elucidata de anchetatori. Blake William Graves, un baietel de 3 ani din localitatea Crook, in nord-estul Angliei, a murit la spital la o zi dupa ce s-a spanzurat dandu-se pe toboganul din gradina. Tricoul baiatului s-a prins intr-un surub iesit…