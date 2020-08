Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de la Spitalul Floreasca trage un semnal de alarma precizand in ce situația se va afla Romania in momentul in care se va ajunge la 2.000 de infectari pe zi, punctand faptul ca „oamenii trebuie sa ințeleaga ca masura carantinarii e menita sa protejeze”. Specialistul precizeaza și faptul ca la…

- Deputatul PSD Nicolae Georgescu ii cere demisia premierului Ludovic Orban. Acesta spune ca șeful Guvernului nu e in stare de gestioneze pandemia.Țara arde – Orban se piaptana! „Specialistul” Orban a gasit explicația pentru numarul mare de pozitivi: nerespectarea regulilor de protecție…

- Acesta a subliniat ca nimeni nu stie cu cat trebuie redus aparatul bugetar pentru a functiona optim, dar prin reasezarea sistemului administrativ pe principii moderne si prin informatizare se va duce natural "catre formula magica". "Nu ar trebui sa spunem noi cu cat. Eu spun ca in urma reasezarii sistemului…

- ,,Exista un indicator recomandat de autoritațile europene, se numește incidența cumulate, care se refera la numarul de cazuri raportate in ultimele 14 zile la populația unei țari, la suta de mii de locuitori. Noi nu stam foarte bine, avem un indice de 19,9, apropiat de cel al Bulgariei, care are 19.3.…

- Ziarul Unirea PSD NU vrea stare de alerta pe intreg teritoriul țarii, ci doar acolo unde sunt focare COVID-19. Marcel Ciolacu: Purtarea maștii și distanțarea fizica sunt masuri corecte Marcel Ciolacu, Președintele interimar al PSD, susține, in urma discuțiilor de la Parlament privind instituirea starii…

- Octavian Badescu, antreprenorul care a lansat initiativa #hailatreaba si a militat pentru respectarea drepturilor si libertatilor individuale in perioada aflata sub semnul "coronavirus", dar si pentru repornirea rapida a economiei, anunta ca intentioneaza sa candideze la alegerile locale din toamna,…

- „O prostie”, așa catalogheaza medicul Adina Alberts verificarea temperaturii la intrarea in magazine. Specialistul a explicat, punct cu punct, de ce masura este ineficienta: „Voi fi foarte directa”.