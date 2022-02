Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Primarul Iașului, Mihai Chirica, nu iși va exercita atribuțiile pentru o perioada de 60 de zile ca urmare a unei masuri de control judiciar decise de procurorii DNA, dar va contestat, vineri, aceasta masura la judecatorul de drepturi și libertați. Primarul Mihai Chirica a anunțat ca, incepand…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost pus sub control judicicar, vineri, pentru fapte de corupție in ceea ce privește extinderea unui imobil din Iași. Potrivit procurorilor DNA, blocul ar fi fost construit și intabulat ilegal, cu mai multe niveluri fața de cele prevazute in autorizație. ”Procurorii…

- Magistrații au decis ca dosarul Skoda de la Iași poate incepe. Judecatorii Completului de Camera Preliminara ai Tribunalului Iași au decis inceperea judecații pe fond in dosarul Skoda. Decizia este definitiva și vine dupa un an de la trimiterea in judecata a primarului Mihai Chirica. Instanța…

- O echipa de procurori din cadrul DNA Iasi se afla, miercuri, in sediul Primariei iesene pentru a ridica mai multe documente, intr-o ancheta privind savarsirea unor fapte de coruptie. Surse din cadrul municipalitatii afirma ca ar fi vorba despre afaceri imobiliare derulate de Primaria Iasi. Procurorii…

- La fel ca in fiecare iarna, in fata Primariei Iasi au venit grupuri de colindatori insotiti de traditionalii ursi. Acestia au cantat si dansat in fata iesenilor care i-au fotografiat si aplaudat la scena deschisa.

- Primarul Mihai Chirica a fost audiat, vineri, 17 decembrie, de procurorii DIICOT Iasi, intr-un dosar care vizeaza construirea unui bloc pe strada Sararie, din Copou, pe un teren pe care ar fi trebuit sa fie ridicata o pensiune, a relatat Agerpres . Potrivit publicației locale Reporter Iași , primarului…

