Cele 8 criterii de risc pentru care ANAF îți retrage codul de TVA și două noi proceduri ​În Monitorul Oficial a aparut un Ordin ANAF (393/2021) prin care au fost adoptate doua proceduri, respectiv de anulare a înregistrarii în scopuri de TVA și de reînregistrare. Consultantul fiscal Adrian Bența a analizat acest act normativ. &"Actul se adreseaza contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA ce înregistreaza un risc fiscal pentru care autoritatea fiscala poate anula din oficiu codul de înregistrare fiscala, respectiv se adreseaza acelor contribuabili ce au codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat din oficiu din cauza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal si al Legii contabilitatii 82/1991. Actul normativ prevede introducerea unei masuri de revizuire a regimului fiscal al cheltuielilor, pentru…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 176 din 22 februarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. M.35 din 15 februarie 2021 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Criteriile si metodologia privind selectia personalului in vederea participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului…

- In sedinta Guvernului din data de 27 ianuarie 2021 a fost adoptata Hotararea referitoare la modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin HG nr. 707/2018. Actul normativ vizeaza: - simplificarea procedurii de verificare a terenurilor…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 28 din 11 ianuarie a fost publicata Decizia primului ministru Florin Vasile Citu prin care incepand de ieri, Octavian Oprea, vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, exercita atributiile presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.Decizia…

- Au fost numiti in calitate de administratori provizorii ai consiliului de administratie al Mamaia SA Carmen Ursu, Ionut Marius Avram si, respectiv, Ionut Cosmin Constantinescu. In 2019, cu sase salariati, s a inregistrat o pierdere neta de 514.926 de lei si o cifra de afaceri neta de 251.186 de lei.In…

- Insolventele, cel mai dur indicator pentru companii dupa criza din 2008, sunt la final de 2020 la cel mai scazut nivel din ultimul deceniu, cu numai 5.600 de firme care au solicitat deschiderea unei astfel de proceduri, in scadere cu 10% fata de 2019, relateaza ZF. Un numar de 5.144 de firme…

- In Monitorul Oficial din 21 decembrie au fost publicate doua legi importante care aduc modificari Codului fiscal si Codului de procedura fiscala (Legea 295 si Legea 296), conform Contzilla.ro, citat de ZF. Cele mai semnificative masuri fiscale astfel introduse sunt: 1. Definirea notiunii…

- In Monitorul Oficial din 21 decembrie au fost publicate doua legi importante care aduc modificari Codului fiscal și Codului de procedura fiscala (Legea 295 si Legea 296). The post Modificarile la Codul fiscal și Codul de procedura fiscala first appeared on Partener TV .