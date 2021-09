Cele 32 localități din județul Galați afectate de inundații nu au primit niciun leu din despăgubirile promise de Guvern In urma cu cateva zile, Guvernul condus de Florin Cațu a alocat fonduri pentru plata despagubirilor in județele care au fost afectate de inundațiile din primavara și vara acestui an, insa Galațiul nu se afla pe lista celor 22 de județe carora le-au fost alocate fonduri, cu toate ca inundațiile au afectat mai mult de jumatate din comunele județului. Valoarea totala a pagubelor produsa de inundațiile din perioada mai – august in 32 de localitați din județul Galați a fost estimata de comisiile de evaluare la o suma totala de 9.575.000 lei. „Un miliard sunt doar pentru a repara ce au stricat inundațiile”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

