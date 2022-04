Cele 10 cămăși pe care fiecare bărbat ar trebui să le aibă Este clar ca camașa este o piesa mult mai mult decat de baza in fiecare garderoba masculina, dar ceea ce uitam uneori este varietatea enorma de stiluri care exista și cu ce ocazii sa le folosim pe fiecare. Camașile sunt o piesa foarte versatila pentru barbați și pot fi purtate intr-o mulțime de combinații și situații diferite. De la job, la o petrecere și chiar un eveniment formal, camașa este cea care nu trebuie sa lipseasca din garderoba unui barbat modern și stilat. Iata mai jos, deci, care sunt tipurile de camași pe este bine sa le ai in colecția ta și care te vor „salva” in multe situații. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce e important sa știi inainte de a-ți mari buzele cu acid hialuronic Alegeți intotdeauna un medic calificat și cu experiența „Este important sa apelați la un medic calificat, cu experiența, la o clinica recunoscuta, care are un istoric pozitiv, pe care il puteți analiza cu ușurința. Este valabil pentru…

- Cand vine vorba de incalțaminte potrivita pentru fiecare sezon, in fruntea listei sunt teniși și adidași femei. Sunt incalțari comode și se potrivesc practic cu orice ținuta casual. Teniși, adidași femei, pantofi sport- indiferent cum ai vrea sa ii numești, este puțin probabil ca acest tip de incalțaminte…

- Consiliul Județean continua seria verificarilor autovehiculelor de mare tonaj, urmarind ca transportatorii sa nu depașeasca masa maxima admisa pe drumurile județene. Controalele se fac cu ajutorul unui cantar special. „Nu lasam drumurile județene prada transportatorilor carora nu le pasa daca strica…

- O noua tentativa de frauda care folosește ca tematica situația Ucrainei se propaga in aceste zile pe mail. Așa cum anticipam chiar din debutul conflictului, infractorii cibernetici obișnuiesc sa se foloseasca mereu de contextul existent pentru a-și șlefui scenarii de atac cu o rata ridicata de succes.…

- Fiecare femeie trece prin perioade diferite, cu dispoziții și dorințe diferite. Intr-o zi vrem sa mergem la culcare in pijamalele noastre pufoase și sa nu ne scoatem nasul afara timp de cel puțin doua saptamani, iar alta data vrem sa ne simțim feminine.Nu este nimic rau in asta, hormonii ne afecteaza…

- Procuratura Generala anunța ca a expediat ieri, 7 februarie in instanța de judecata o cauza penala disjunsa din dosarul denumit generic „Metalferos”. In dosarul trimis in judecata calitatea de inculpați le-a fost atribuita la opt persoane, care sunt acuzate ca au comis urmatoarele infracțiuni: Crearea…

- Designerii care sunt preocupati de fluiditatea mesajului stilistic, cei care propun diversitatea sub toate formele, au integrat perlele in cele mai neasteptate combinatii. Atat barbatii, cat si femeile, trebuie sa poarte perle. Daca pana acum asociai perlele cu un accesoriu previzibil sau care descria…