Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au decedat si alte 15 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica dimineata in vestul orasului Kabul, a anuntat Ministerul de Interne afgan, potrivit AFP si DPA. ''Teroristii au comis un atentat in orasul Kabul'', a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de…

- Saisprezece persoane, printre care doi civili si trei soldati turci, au murit joi, in nord-estul Siriei, in explozia unei masini-capcana la un punct de control din localitatea frontaliera Ras al-Ain, sub control turc, relateaza un ONG citat de AFP, potrivit Agerpres. Celelalte 11 persoane…

- Poliția din orașul german Trier a anunțat ca mai multe persoane au fost ranite dupa ce au fost lovite de o mașina, deși circulau pe o zona destinata pietonilor. Potrivit Reuters, cel puțin 2 oameni au murit și cel puțin 15 sint raniți. Deocamdata nu se știe daca este vorba despre un accident sau o acțiune…

- Cel putin 26 de membri ai fortelor afgane de securitate au fost omorati intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana care a avut loc duminica dimineata la baza lor din provincia Ghazni din estul tarii, potrivit unor oficiali. "Am primit pana acum 25 de morti si 17 raniti. Toti sunt membri ai…

- Doua bombe au explodat intr-o piata din provincia afgana Bamiyan, situata in apropiere de capitala Kabul. Primul bilant al autoritatilor indica cel putin 14 morti si 45 de raniti.Atacul a avut loc intr-o zona relativ linistita din Afganistan.

- Un atac cu o arma cu lama a avut loc in orasul canadian Quebec. Conform Radio Canada, sunt cel puțin 2 morti si 5 raniți. Politia a anuntat ca a arestat un suspect cu putin timp inainte de ora locala 01.00. Incidentul a avut loc in apropierea Parlamentului regional. Politia din orasul canadian Quebec…

- Atac terorist produs in nordul Siriei, intr-un orasel aflat sub controlul insurgentilor sustinuti de Turcia. Sunt cel putin 11 morti si zeci de raniti dupa explozia unui camion-capcana. Explozia a fost provocata de o bomba instalata la bordul unui camion, intr-o zona aglomerata a oraselului…