Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane au fost ucise si peste 50 ranite intr-o explozie si un incendiu de amploare, joi, la o brutarie din Fasia Gaza, potrivit unor responsabili spitalicesti, citati de DPA.Ministerul Sanatatii din Gaza a anuntat ca trei femei se numara printre morti, informeaza agerpres.ro.…

- Cazurile de coronavirus se inmultesc in Orientul Mijlociu, in Iran, starnind ingrijorare si interdictii de calatorie, scrie AFP.Dupa patru decese si 18 contaminari in Iran de miercuri, Libanul anunta vineri primul caz de pneumonie virala Covid-19, si Israel a afirmat ca unul dintre cetatenii…

- Obiective ale Hamas in Fasia Gaza au fost ținta unor raiduri aeriene israelene, ca raspuns la tiruri cu proiectile si lansari de baloane incendiare spre teritoriul israelian, a anuntat armata Israelului, potrivit AFP. "Avioane de lupta au vizat tinte ale organizatiei teroriste Hamas in sudul Fasiei…

- O persoana a leșinat, vineri, in timpul evenimentelor de la Iași, de Unirea Principatelor, in apropierea președintelui Klaus Iohannis, barbatul fiind preluat de urgența și dus intr-o ambulanța SMURD. Incidentul a avut loc in momentul in care se pregatea dispozitiul pentru defilare, in Piața Unirii,…

- Cuprinsa de durerile facerii, o tanara insarcinata din Vrancea a nascut intr-o ambulanța SMURD, in timp ce era dusa la spital. Deși erau la prima experiența de acest tip, paramedicii din cadrul ISU Vrancea au asistat-o pe mama și au anunțat apoi ca vor sa fie nașii bebelușului.Incidentul a avut loc…

- Acordul maritim dintre Ankara si Tripoli prinde contur. Ankara iese din izolare in estul Mediteranei.In luna noiembrie, Ankara si guvernul libian au semnat doua acorduri separate, unul in domeniul securitatii si cooperarii militare si un altul privind granitele maritime in estul Mediteranei,…

- Aviatia israeliana a efectuat joi lovituri împotriva unor instalatii ale Hamas pentru a doua oara în 24 de ore dupa un nou tir din Fâsia Gaza controlata de miscarea islamista, a anuntat armata, scrie AFP. Un proiectil a fost tras dinspre Fâsia Gaza în directia…

- Avioane israeliene au efectuat mai multe lovituri asupra Fasiei Gaza duminica in zori, la cateva ore dupa ce au fost trase trei rachete din enclava palestiniana controlata de miscarea islamista Hamas, potrivit...