- Incendiu de proportii pe un feribot de pasageri din Bangladesh. Cel putin 32 de oameni au murit, iar o suta au fost raniti in urma izbucnirii flacarilor. La bord se aflau in jur de 300 de persoane.

- Imagini apocaliptice in Statele Unite. Cele peste 30 de tornade care au lovit centrul și sudul tarii au lasat in urma cel puțin 80 de morți, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autoritați.

- Tragedie pe insula indoneziana Java, unde cel puțin 13 oameni au murit și 57 au fost raniți in urma erupției vulcanului Semeru. Satele de la poale au fost acoperit de un nor dens de fum, iar cenușa vulcanica s-a depus in straturi groase pe strazi, case și mașini.

- Cel putin 45 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. Accidentul a avut loc dupa ora locala 02:00, in apropierea satului Bosnek (sud-vest de capitala Sofia), a spus Ministerul bulgar…

- Cel putin cinci persoane au murit si 40 au fost ranite dupa ce o masina a intrat in multime, duminica seara, la o parada de Craciun din orasul Waukesha (Wisconsin), potrivit AP. Potrivit imaginilor publicate online, un SUV rosu a intrat in multimea adunata in centrul orasului, in jurul orei…

- La Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti a izbucnit un incendiu, joi dimineața, iar doua persoane și-au pierdut viața, conform primelor informații oferite de autoritați. Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti, care este unitate suport COVID. Din primele informații…

- Incendiu devastator in Taiwan. Cel puțin 46 de oameni au murit și alte zeci au fost ranite dupa ce cladirea in care se aflau a ars ca o torța. Flacarile au izbucnit intr-un imobil vechi de 40 de ani din orașul Kaohsiung.

