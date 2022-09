Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31 de civili au fost ucisi in Iran de la debutul manifestatiilor, reprimate de fortele de securitate si izbucnite dupa decesul unei femei tinere dupa arestarea sa de catre politie, a raportat joi organizatia neguvernamentala Iran Human Rights (IHR), cu sediul la Oslo, transmite AFP.…

- Fortele de securitate somaleze au pus capat sambata asedierii de catre jihadisti Al-Shabaab a unui hotel din capitala Mogadiscio, care a durat aproximativ 30 de ore, a declarat un ofiter somalez, relateaza AFP.

- Cel putin opt civili au fost ucisi in confruntarile care au avut loc intre islamisti radicali shebab, care au atacat un hotel din Mogadiscio, si fortele de securitate care incercau sa-i neutralizeze, a anuntat sambata un responsabil cu securitatea din Somalia, Mohamed Abdikadir, citat de AFP, potrivit…

- Cel putin 700 de civili au fost ucisi in Afganistan dupa ce talibanii au revenit la putere in aceasta tara, in august anul trecut, a anuntat miercuri Organizatia Natiunilor Unite, informeaza AFP. Alte 1.406 de persoane au fost ranite in aceeasi perioada, a precizat misiunea diplomatica a ONU in Afganistan,…

- Bombardierul strategic pare sa se scuture ușor dupa fiecare lansare. Deasupra bordului de lupta, iluminat in roșu, se observa darele lasate pe cerul intunecat de doua rachete care urca rapid spre altitudinea de croaziera. La un moment dat, copilotul, care filmeaza intreaga scena, devine creativ și panorameaza…

- Cel putin cinci civili au fost ucisi intr-un atac in care a fost sfartecat un bloc, in apropiere de Nikolaev, un oras important situat in sudul Ucrainei, in apropiere de front, anunta miercuri adjunctul sefului administratiei prezidentiale Kiril Timosenko, relateaza AFP.

- Cel puțin 15 persoane au murit și zeci au fost ranite dupa ce un atac cu rachete rusești a lovit un bloc de apartamente cu cinci etaje din orașul Ceasiv Iar, din Donețk, estul Ucrainei. Zeci de persoane au fost prinse sub daramaturi.