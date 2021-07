Cel puţin 28 de persoane şi-au pierdut viaţa într-un accident de autocar în Pakistan Cel putin 28 de persoane si-au pierdut viata luni in Pakistan intr-un accident de autocar care transporta persoane ce se intorceau la familiile lor in ajunul sarbatorii Eid al-Adha, a declarat o sursa oficiala. Autocarul a lovit un camion, la circa 100 de km de Multan, in provincia Punjab, in centrul tarii. "Ultimele date disponibile arata ca 28 de persoane au murit si peste 40 au fost ranit Citeste articolul mai departe pe noi.md…

