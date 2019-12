Stiri pe aceeasi tema

- "Fenomene meteo extreme, alimentate de modificarile climatice, au afectat toate continentele populate in 2019, antrenand morti, deplasarea unor milioane de persoane si cauzand pagube in valoare de miliarde de dolari", subliniaza ONG-ul britanic Christian Aid intr-un studiu publicat vineri. Pe baza compilarii…

- Cel putin 15 catastrofe naturale legate de modificarile climatice au provocat in 2019 distrugeri estimate la peste un miliard de dolari, iar sapte dintre ele la cel putin zece miliarde de dolari, potrivit unei compilatii realizate de un ONG britanic, relateaza AFP.

- Producatorul american de automobile electrice Tesla a obtinut o facilitate de creditare din partea unor banci din China de pana la 9 miliarde de yuani (1,29 miliarde dolari), potrivit documentelor depuse de la autoritatea de reglementare bursiera din Statele Unite, transmite Reuters.

- Fiat Chrysler si PSA Group, proprietar al Peugeot, au confirmat acordul de fuziune de 50 miliarde de dolari, care va permite economii anuale de 4 miliarde de dolari si va crea al patrulea producator auto al lumii, anunta BBC. Seful PSA, Carlos Tavares, va deveni directorul executiv…

- Banca Asiatica pentru Investitii in Infrastructura (AIIB), infiintata de China, a aprobat acordarea unui imprumut de 500 de milioane de dolari Rusiei, pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere, transmite agerpres.ro.

- Ministrii Apararii din Coreea de Sud si China au cazut de acord sa-si dezvolte legaturile de securitate, pentru a asigura stabilitatea in nord-estul Asiei, cel mai recent semn ca aliantele indelungate ale Washingtonului in zona slabesc din ce in ce mai mult.

- Studiul anual al bancii elvetiene privind evolutia averilor pe plan global a constatat ca intre primii 10% bogati din lume se numarau, la jumatatea acestui an, 100 de milioane de chinezi, in comparatie cu "numai" 99 milioane de americani, scrie Agerpres. "In pofida tensiunilor comerciale dintre…

- ​Gigantul chinez de comerț online Alibaba, un rival internațional al americanilor de la Amazon, cumpara o alta platforma e-commerce din China, pentru apoximativ 2 miliarde de dolari, conform unui anunț publicat vineri. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....