Cel mai varstnic panda care traieste in captivitate, Xinxing, a sarbatorit marti, alaturi de patru ''stra-stranepoti'' ai sai, Festivalul Primaverii la o gradina zoologica din municipalitatea Chongqing, situata in sud-vestul Chinei, relateaza miercuri Xinhua. Celebra ''bunicuta panda'', care are 37 de ani - varsta echivalenta cu peste 100 de ani la om - a fost tratata cu morcovi, mere, lastari de bambus si frunze in adapostul pentru panda, decorata cu felinare si ghirlande. Ea a fost servita cu hrana transportata in zona de luat masa de patru pui de panda, in cosuri…