- Este un preparat tradițional, nelipsit de pe mesele romanilor de Craciun și Revelion. Afla, din randurile de mai jos, ce conține, de fapt, piftia de porc. De-a lungul timpului, a fost vizata de numeroase speculații. Specialiștii fac precizari importante. Preparatul tradițional ce nu lipsește de pe mesele…

- In perioada sarbatorilor, din cauza consumului excesiv de mancare tradiționala și de bauturi alcoolice, unii se pot trezi pe patul spitalului. Din fericire, exista cateva trucuri simple care ne ajuta sa evitam abuzul de acool de Revelion.

- Am trecut de Craciun și ne indreptam spre noaptea dintre ani. Chiar daca au ramas, poate, o mulțime de preparate in frigider, cele mai multe gospodine prefera sa le arunce. Ei bine, afla in urmatoarele randuri ca nu trebuie sa mai procedezi astfel. Iata ce poți face cu resturile de mancare dupa sarbatori.…

- Vacanța de iarna, Craciun 2023. Cand se intorc elevii la școala și urmatoarea perioada cu zile libere Vacanța de iarna 2023-2024: Elevii au mai multe zile libere, de Craciun și Revelion. Se intorc la școala din ianuarie. Atunci incepe modulul al treilea de cursuri. Vacanța de iarna va fi panaduminica,…

- Programul de funcționare al supermarketurilor și hipermarketurilor de sarbatori este modificat. Acestea sunt inchise pe 25 decembrie, in ziua de Craciun, și pe 1 ianuarie, ziua de Revelion. Marile lanțuri de magazine au program special in perioada Craciunului și a Anului Nou. Cum vor funcționa: DEDEMAN…

- Magazinele Cora din Romania vor funcționa dupa un program special de Craciun 2023, in zilele de 24, 25, 26 decembrie si in saptamana premergatoare acestei asteptate sarbatori. Afla programul magazinelor Cora din aceasta perioada si afla cand poti sa iti faci cumparaturile!Daca ai lasat cumparaturile…

- Artificiile de Anul Nou polueaza aerul si sunt un dezastru pentru pasari si animale, au anuntat reprezentantii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM), care au adaugat ca, de Revelion, s-au inregistrat depasiri ale limitelor particulelor poluante, din cauza substantelor explozive. Citește…

- Comenzile pentru Craciun se preiau pana in data de 20 Decembrie. ???? Comenzile pentru Revelion se preiau pana in data de 27 Decembrie. ????????????????-210 ????????????* ????????????????????????-????????????????????. 2???????? *Platou premium reutilizabil+capac transparent ???? 0755-487712 Articolul…