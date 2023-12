Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai scump panettone din lume - acoperit in intregime in aur si diamante - in valoare de 700.000 de euro, a fost oferit drept cadou de nunta de catre un industrias din industria textila indiana unei nepoate, care s-a indragostit de panettone in timpul studiilor in Italia, relateaza The Huffington…

- Site-urile din Romania le ofera romanilor fel și fel de alternative pentru amenajarea casei cu ocazia sarbatorilor de iarna. Cu toate acestea, o ”oferta” de brad gigantic a șocat oamenii, cand au vazut prețul uriaș de achiziționare. Ce caracteristici are bradul de Craciun vandut la prețul unei mașini…

- Una dintre destinațiile preferate ale romanilor care aleg sa-și petreaca concediul in Italia va ”disparea”. Autoritațile au luat decizia de a schimba numele stațiunii Cervinia in Le Breuil, o decizie care a generat mari controverse.Cervinia va ramane Cervinia. "Au fost demarate procedurile pentru…

- Transportul in comun in marile orașe este tot mai costisitor. La Iași va fi chiar mai scump decat in București din decembrie. Tarifele vor fi majorate cu peste 15%, iar amenzile pentru cei care sunt prinși fara bilet se dubleaza. Noile prețuri sunt influențate de costurile carburanților și de majorarea…

- O companie aeriana din China a vandut, din greșeala, bilete de calatorie la o suma mai mica de 10 lei romanești. Totul s-a intamplat din cauza unei erori de sistem care a durat cateva ore. Transportatorul chinez a transmis, in urma incidentului, ca iși va onora calatoriile ce au prezentat tarife foarte…

- Un diamant uriaș – de un albastru intens – este „regele” unei licitații care va avea loc in curand la Geneva. Piatra rara decoreaza un inel și, potrivit casei Christie’s, este cel mai mare diamant albastru scos pana acum la vanzare, potrivit www.barrons.com .Bijuteria excepțional de rara Bleu Royal…