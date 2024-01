Stiri pe aceeasi tema

- Au fost anunțate nominalizarile la premiile Oscar, care vor fi decernate anul acesta pentru a 96-a oara in Statele Unite (SUA). Printre nominalizații la premiile Oscar 2024, filmul "Oppenheimer" de Christopher Nolan, bazat pe viața fizicianului american Julius Robert Oppenheimer, se afla in fruntea…

- Nominalizarile la Premiile Oscar 2024. Ce filme au șanse sa caștige Academia Americana de Film a anunțat azi oficial nominalizarile la Premiile Oscar 2024. Oscarurile reprezinta cel mai așteptat al anului in industria cinematografica. Evenimentul va avea loc pe data de 10 martie, la Dolby Theatre din…

- Un ceas de lux al actorului si fostului politician american Arnold Schwarzenegger s-a vandut joi in Austria pentru suma de 270.000 de euro in cadrul unei licitatii organizate in scopuri caritabile in beneficiul initiativelor privind clima, a indicat Schwarzenegger Climate Initiative, informeaza Agerpres,…

- „Oppenheimer” a fost marele caștigator al serii la Globurile de Aur 2024. “Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur, decernate, duminica, la Los Angeles. Cea de-a 81-a editie a Globurilor de Aur s-a desfasurat noaptea trecuta la Beverly Hills intr-un nou format. Comediantul…

- Rolul din "Poor Things" i-a adus lui Emma Stone un Glob de Aur la categoria cea mai buna actrita intr-un film comedie/musical, in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului, relateaza agerpres. Acesta…

- „Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur 2024, decernate la Los Angeles, in aceasta noapte. Christopher Nolan a fost recunoscut cel mai bun regizor pentru aceasta productie a Universal Pictures, in timp ce Cillian Murphy si Robert Downey Jr., au primit trofeele pentru rolurile…

- Caștigatorii și prezentatorii vor primi pungi cadou fara precedent la Globurile de Aur 2024. Participanții la Premiile Globurile de Aur urmeaza sa primeasca pachete cadou opulente evaluate, se pare, la pana la 500.000 de dolari. Intr-un anunț comun miercuri, Globurile de Aur și revista de lux Robb Report…

- O companie aeriana din China a vandut din greșeala, in urma unei erori de sistem, bilete cu doar 10 yuani, echivalentul a 1,40 de dolari. Aceasta a anunțat apoi ca biletele sunt valabile și pot fi folosite cu incredere, relateaza Digi24 . Eroarea a afectat aplicația mobila a China Southern Airlines.…