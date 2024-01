Casa de Moda, cel mai nou spectacol, regizat de Mihai Bendeac, se va juca in premiera la Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca. Mihai Valentin Octavian Bendeac este unul dintre cei mai indragiți și apreciați actori de teatru și film din Romania, care a jucat, printre altele, in filmele Milionari de weekend (2004) și Supraviețuitorul (2008). Mihai a scris toate cele 8 sezoane In Puii Mei pe care le-a și interpretat. A mai jucat in show-urile La Bloc (episodul 377), Romanii au Artiști, Baieți de Oraș, iComedy, Mondenii, Jurnalul unui burlac și in Teatru Tv. A fost jurat in emisiunea Romania…